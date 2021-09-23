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الخميس، 23-09-2021 06:33 م

الملك يذكر بأهمية التطعيم لبناء المناعة المجتمعية

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الوكيل الاخباري - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، في قمة عالمية عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول جائحة كورونا.
 
وركزت القمة، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة قادة وممثلي دول، ومنظمات دولية، ومؤسسات خيرية، على ضرورة توسيع الجهود المبذولة عالميا لمجابهة الجائحة وتعزيز سبل التعافي منها.
 
وأكد الملك، في كلمة مسجلة، أهمية بناء استجابة دولية منسقة وأكثر فعالية لمواجهة الأوبئة وتبعاتها الصحية والإنسانية والاقتصادية، داعيا إلى حشد الجهود الدولية في هذا المجال.
 
وشدد على المسؤولية الأخلاقية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي لضمان التوزيع العادل والفاعل للقاحات حول العالم، بما يخدم مصلحة الجميع، لافتا إلى جهود الأردن في توفير اللقاحات ضد "كورونا" للمواطنين والمقيمين واللاجئين.
 
وأعاد الملك التذكير بأهمية الاستمرار في حملات التطعيم لبناء المناعة المجتمعية ضد المرض، مما سيساهم في العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي.

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