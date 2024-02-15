الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - تساقط برد غزير في معان

فيديو- الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوب لبنان

بيان هام من السفارة الإماراتية في عمّان

مستشفى غزة الأوروبي: مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بحاجة لنقل للخارج

بن غفير: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم !

إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات الرقمية

الحكومة والصحة العالمية تعقدان حوارا لتعزيز النظام الوطني التنظيمي والصناعات الدوائية في الأردن

وزير الشتات الإسرائيلي: نرفض الخطة الأميركية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

7 شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال بناية سكنية جنوب لبنان

الخميس، 15-02-2024 10:22 ص

الملك يصل إلى لندن لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني

الملك 10


الوكيل الاخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن، أولى محطات جولته في أوروبا ضمن زيارة جلالته الخارجية التي بدأها من الولايات المتحدة الأميركية وتبعتها كندا.

اضافة اعلان


وسيجري جلالة الملك بلندن في وقت لاحق اليوم الخميس مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، فيما سيلتقي في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة.


ويختتم جلالته الجولة يوم السبت في ألمانيا، إذ سيشارك بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، وسيلتقي على هامشها بالمستشار الألماني أولاف شولتس وعدد من القيادات السياسية الإقليمية والدولية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تتت

فيديو - تساقط برد غزير في معان

304705

بيان هام من السفارة الإماراتية في عمّان

2202481441180105835

إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات الرقمية

217981

الحكومة والصحة العالمية تعقدان حوارا لتعزيز النظام الوطني التنظيمي والصناعات الدوائية في الأردن

1120231154833787562787

جامعة الطفيلة تدعو طلاب لاستلام مستحقاتهم المالية - أسماء

6MZ5wYxWZwCHSWknFGPzpUNI2zuCPjGKPn6eC51N

وزارة التعليم العالي وعدد من الجامعات الأردنية تشارك بمعرض عالمي في الكويت

أخبار متعلقة
الملك 1

الملك يغادر بجولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا

44

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

الملك 10

رئيس الوزراء يصدر قراراً بمناسبة عيد الجلوس اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء

220243191016764064586

الملك يعزي الفايز وأبو السعود

1202431185840403292265

الملك يعزي بوفاة النائب الذيابات

22

الملك يؤكد لـرئيس وزراء كندا ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة