الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 11:41 ص

الملك يصل بغداد

شوبكي


الوكيل الإخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد، العاصمة العراقية بغداد، لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة.
ويجمع لقاء القمة جلالة الملك، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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ويضم الوفد الأردني رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، ومدير المخابرات العامة، والسفير الأردني في بغداد.


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 

 




 

 


 

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