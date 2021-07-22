الملك يعرب عن تفاؤله بإطلاق مسار جديد يعيد الأمل والثقة لشعوب المنطقة



الوكيل الاخباري -

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أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تفاؤله بإطلاق مسار جديد يعيد الأمل والثقة لشعوب المنطقة وصولا إلى مستقبل من التنمية والازدهار، قائلاً "يبدو أن هناك روحاً جديدة من التعاون والتنسيق بين العديد من أصدقائي في المنطقة، لذا فإنني أتيت هنا إلى واشنطن لأرى كيف لنا أن نحوّل عام 2021 إلى عام إيجابي".وأكد جلالته خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في مبنى الكونغرس الأميركي، الخميس، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن المملكة الأردنية الهاشمية على وفاق مع الولايات المتحدة الأميركية فيما يخص تحديات المنطقة والقضايا المتعلقة بها.وثمن جلالة الملك حفاوة الاستقبال من قبل الرئيسة بيلوسي ومن زملائها في الكونغرس الأميركي، مبيناً أنه قد انقضى وقت طويل منذ الزيارة الأخيرة إلى واشنطن بسبب ما فرضته جائحة كورونا.وقال جلالته "تسعدنا هذه العودة إلى هنا، لأنه ما تعلمناه من العام الماضي مع الجائحة هو أننا لم نعد نتحدث مع بعضنا بنفس اللغة المألوفة التي يتعين علينا استخدامها، وها نحن هنا في واشنطن للبناء على علاقتنا الأخوية مع هذا البلد".ووجه جلالة الملك الشكر إلى الولايات المتحدة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي منحتها إلى الأردن أخيرا، مشيراً إلى أن هذا الأمر يساعد المملكة في جهودها لمواجهة الجائحة.وأشاد جلالته في ختام حديثه بدعم الولايات المتحدة الأميركية المستمر إلى الأردن من إدارة وكونغرس وشعب، معرباً عن يقينه بأن هنالك عملاً جاداً سيقوم به البلدان مجدداً.