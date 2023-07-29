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السبت، 29-07-2023 08:33 م

تركيب 12 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة في شوارع مأدبا

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح عن قرب الانتهاء من تركيب 12 الف وحدة إنارة نوع (LED) في مدينة مادبا ومنطقة غرناطة والعريش وجرينة الشوابكة والفيصلية وماعين والمنشية والفيحاء والمريجمة والحيوية خلال الأسبوع الحالي، وذلك للمرحلة الأولى.

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وأشار الرواجيح إلى أن برنامج تركيب وحدات الإنارة اشتمل على 6 ورش كل ورشة تنفذ ما يقارب من 100 - 150 وحدة إنارة لتشمل جميع الشوارع والأحياء المظلمة.


ولفت الرواجيح إلى أن البلدية نفذت هذا المشروع بدعم من وزارة الإدارة المحلية وبإسناد من كوادر البلدية الفنية التي تواصل الليل بالنهار لإتمام مراحل المشروع.


وأكد أن البلدية جادة ومصممة على إنجاز مشروعها النهضوي الشمولي للارتقاء وتقديم الخدمات التي تليق بطموحات وآمال أهالي المدينة.


يشار الى أن المشروع سيوفر على صندوق البلدية من كلف الطاقة والصيانة لوحدات الإنارة القديمة.

 




 

 


 

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