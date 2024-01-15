رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء يازور

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا من شيوخ ووجهاء يازور في الأردن.



واستعرض العيسوي، في بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



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بدورهم، أكد المتحدثون التفافهم حول جلالة الملك في مواقفه وجهوده الرامية إلى دعم واسناد وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، وجهود جلالته لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية.



وقالوا إن الأردن، كان وما زال، المدافع الأول عن الأهل في فلسطين لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

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