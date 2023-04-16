الملك يعود إلى أرض الوطن

الوكيل الاخباري - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، فجر اليوم الأحد، بعد زيارة إلى اليابان والمملكة المتحدة.

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وركزت الزيارة الملكية إلى طوكيو على سبل توطيد علاقات الصداقة الأردنية اليابانية، وتوسيع فرص التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية.



وفي لندن، حضر جلالة الملك الحفل الرسمي المئتين لتخريج ضباط الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملك تشارلز الثالث.