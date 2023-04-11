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الثلاثاء، 11-04-2023 03:35 م

ولي العهد يلتقي مؤسس شركة يابانية بمجال إدارة الأعمال الزراعية

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الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في طوكيو، اليوم الثلاثاء، المستثمر الياباني ايزومو ميتسورو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يوجلينا" المتخصصة في مجال إدارة الأعمال الزراعية، واستكشاف الحلول البيئية.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات الزراعة، والصحة والتغذية، وإنتاج الوقود الحيوي، والاستدامة البيئية، ودعم المبادرات البحثية والتعليمية في المجالات المتعلقة بالطحالب الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية.

وتعد شركة يوجلينا أول شركة ناشئة في اليابان تركز على البحث والتطوير وتسويق الطحالب الدقيقة بتطبيقات متنوعة.

وحضر اللقاء السفيرة الأردنية في طوكيو لينا عناب، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

 




 

 


 

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