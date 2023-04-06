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الخميس، 06-04-2023 10:41 م

الملك يغادر في زيارة رسمية إلى اليابان

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الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، في زيارة رسمية إلى اليابان، تتبعها زيارة إلى المملكة المتحدة.

ويلتقي جلالته خلال الزيارة إلى اليابان، التي يرافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو وجلالة إمبراطورة اليابان ماساكو.

كما يعقد جلالة الملك مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وكيفية توطيدها في شتى المجالات، بخاصة الاقتصادية، فضلا عن المستجدات الإقليمية والدولية.

ويلتقي جلالته في طوكيو رئيس مجلس النواب هوسودا هيرويوكي ورئيس مجلس الشيوخ هيديهيسا أوتسوجي، وعددا من المسؤولين.

ومن طوكيو، يتوجه جلالة الملك إلى لندن لحضور الحفل الرسمي رقم 200 لتخريج ضباط الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، الذي يقام تحت رعاية جلالة الملك تشارلز الثالث.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

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