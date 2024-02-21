الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على متقاعدين عسكريين - أسماء و صور

الوكيل الاخباري - أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بميدالية اليوبيل الفضي على مجموعة من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وعدد من الشهداء، تقديرا لدورهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن.



وجرت مراسم تسليم الميداليات خلال حفل أقيم بمنطقة الغمر بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من كبار الضباط.



وتقديرا لدورهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، سلم جلالة الملك ميدالية اليوبيل الفضي للمتقاعدين العسكريين:



الفريق المتقاعد زهير عبدالله زنونة.

الفريق المتقاعد عيد كامل الروضان.

الفريق المتقاعد حمزة عبدالله العزب.

الفريق المتقاعد محمد عبدالله الرقاد.

الفريق المتقاعد مازن منصور الرواشدة.

اللواء المتقاعد محمود فهاد الغنانيم.

اللواء المتقاعد محمد يوسف عتمه.

اللواء المتقاعد محمد إبراهيم أبو طبنجة.

اللواء المتقاعد سالم محمد خلف الربيحات.

العميد المتقاعد عبدالله الخوالدة.

العميد المتقاعد عياد عبدالله الدحيات.

العميد المتقاعد سامي هاني مهيار.

العقيد المتقاعد صقر سالم الخريشا.

العقيد المتقاعد زهير محمود عبيدات.

العقيد المتقاعد كامل ناجي عسالي.

المقدم المتقاعد إبراهيم محمد الجراح.

المقدم المتقاعد باسم حسن الفقير.

الرائد المتقاعد محمود فارس العياصرة.

الرائد المتقاعد محمد تركي سمارة.

النقيب المتقاعد علي سلامة المناصير.

الملازم/1 عصام سالم طوشان السكارنة.

الملازم/1 المتقاعد صابر خطار الهزايمة.

الملازم المتقاعد عاكف عيد الخوالدة.

الوكيل/1 المتقاعد محمد محمود المعايطة.



كما أنعم جلالة الملك على النقيب المتقاعد عبدالله محمد أبو رمان بميدالية اليوبيل الفضي.



وتقديرا لتضحيات الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن، سلم جلالة الملك ميدالية اليوبيل الفضي لذوي الشهداء:



الشهيد المقدم نواف سلمان أبو داري، وتسلمته زوجته سوسن.

الشهيد الرائد علي فليح الجبور، وتسلمته زوجته فاطمة.

الشهيد الملازم أول عدنان ذياب المساعيد، وتسلمه شقيقه نايف.

الشهيد الملازم أول عارف هارون الشماسين، وتسلمته زوجته انتصار.

الشهيد الوكيل أول جهاد محمود البطاحيش، وتسلمته زوجه انشراح.

الشهيد الوكيل أول عبدالكريم عايد السعيفان، وتسلمته زوجته كمايل.

الشهيد الوكيل أول قاسم محمد الظاهر، وتسلمته زوجته أمل.

الشهيد الوكيل خالد علي الربابعة، وتسلمته زوجته أسماء.

الشهيد الوكيل محمود سلامة الفراهيد، وتسلمته زوجته حنان.

الشهيد الوكيل حسين محمد حجاحجة، وتسلمته زوجته كوثر.

الشهيد الرقيب أول حربي عبيدالله الشمالات، وتسلمه ابنه سند.

الشهيد الرقيب مروان سعيد شفاقوج، وتسلمه شقيقه مالك.

الشهيد العريف أحمد نجم الجرايرة، وتسلمته والدته أمينة.

الشهيد العريف إبراهيم تحسين الصرايرة، وتسلمته والدته مهابة.

الشهيد العريف محمد علي الغويري، وتسلمه والده علي.

الشهيد العريف ذوقان مهاوش الشريدة، وتسلمه والده مهاوش.

الشهيد العريف رائد نوران المعيط، وتسلمه شقيقه عواد

الشهيد العريف يوسف سلامة المحادين، وتسلمه شقيقه منير.

الشهيد العريف غسان عباس طه، وتسلمه والده عباس.

الشهيد الجندي أول رايق محمد بعيرات، وتسلمته ابنته فداء.

الشهيد الشرطي شادي سليمان العساسفة، وتسلمه شقيقه أكرم.



كما أنعم جلالة الملك بميدالية اليوبيل الفضي على الشهداء:



الشهيد المقدم ناجي الحباشنة.

الشهيد الوكيل محمد سليمان الخوالدة.

الشهيد الرقيب أول هاني الحاتمي.

الشهيد الجندي أول موفق بريك.

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