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الأربعاء، 07-02-2024 05:07 م

الملك يشهد مراسم رفع علم اليوبيل الفضي

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الوكيل الاخباري - شهد جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر رغدان العامر، اليوم الأربعاء، مراسم رفع علم "اليوبيل الفضي".

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ويأتي رفع العلم في الذكرى الخامسة والعشرين لتسلم جلالته سلطاته الدستورية التي تصادف في السابع من شباط، وإيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش، والذي يصادف يوم التاسع من حزيران.

 

ولدى وصول جلالة الملك، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى باحة قصر رغدان، كان في استقباله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات.


بعد ذلك، عزفت الموسيقى السلام الملكي، واستعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

 

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