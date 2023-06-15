الموافقة على إنشاء مقر رئيسي للشركة العربية للتعدين في المملكة

الوكيل الاخباري - وافقت الحكومة على اتفاقية إنشاء مقر رئيسي للشركة العربية للتعدين في المملكة، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس.



والشركة هي إحدى المؤسسات المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث سبق وأن وافقت الحكومة على أن تكون المملكة مقرا لمركز الشركة الرئيسي، بموجب الأحكام التأسيسية ونظامها الأساسي.



وبموجب الاتفاقية، تمنح الشركة 5 لوحات هيئة دبلوماسية لـ 5 سيارات أو مركبات للاستعمال الرسمي للشركة، بحيث تعفى من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة وضريبة الدخل ورسوم الاستيراد ورسوم التسجيل والترخيص وأية رسوم أو ضرائب أخرى.



وبموجب الاتفاقية، سيتم إصدار بطاقة هوية إدارية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وموظفي الشركة من غير الأردنيين ومن غير المقيمين إقامة دائمة في المملكة وفقا للتشريعات الناظمة.

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