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الأحد، 30-05-2021 01:03 م

المياه: اتفاقية لتأهيل محطات صرف صحي اربد

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الوكيل الاخباري - وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار ، اليوم ، اتفاقية مشروع اعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتي تنقية وسط اربد (فوعرا) ومحطة وادي العرب للصرف الصحي (دوقرا) مع شركة ميتيتو بقيمة 42,5 مليون يورو. 

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وقال النجار ان المشروع ممول بموجب قرض من بنك الاعمار الالماني، ضمن برنامج الاجراءات الاحترازية للتغير المناخي في قطاع المياه ومياه الصرف الصحي في الاردن.

 

وأضاف ان الاتفاقية تأتي ضمن جهود الوزارة وسلطة المياه ، في احداث نقلة نوعية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في مناطق الشمال. 

 

ولفت النجار، إلى انه سيتم اعادة تأهيل جميع منشآت محطة اربد المركزية وفق احدث المواصفات، واضافة تكنولوجيا الطرد المركزي وتركيب الهاضمات وتوليد الكهرباء من خلال الغاز الحيوي ، وتركيب أجهزة المراقبة وأجهزة مراقبة الروائح وسحبها ومعالجتها، وثم تشتيتها.

 

المصدر - بترا

 

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