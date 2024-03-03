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الأحد، 03-03-2024 02:41 م

اتفاقية لحفر 16 بئراً ضمن مشروع تأهيل مياه دير علا والكرامة

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الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اتفاقية الحزمة السادسة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء مع مقاول محلي لحفر 16 بئراً للمياه في أبو الزيغان ضمن مشروع تأهيل مياه دير علا والكرامة البالغة قيمته الاجمالية نحو (97,24) مليون يورو ممولة بموجب قرض من بنك الاستثمار الأوروبي EIB وتمويل ذاتي والدراسة والدراسات والتصميم والاشراف ممولة بمنحة من الوكالة الامريكية للتنمية USAID بنسبة 100%.

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وتم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي وممثلي مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية وامين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري والمساعد لشؤون المياه م. مفيد اللوزي والمساعد لشؤون العطاءات أسماء وهادنة والمساعد للإعلام عمر سلامة وعدد من المعنيين.


وتهدف الاتفاقية الى تحسين التزويد المائي في 17 منطقة في لوائي دير علا والكرامة من خلال 7 حزم وخفض الفاقد المائي وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة خدمة المواطنين بالمياه.

 




 

 


 

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