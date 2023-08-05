المياه: حملات مداهمة لردم ابار بالرمثا ووادي السير



الوكيل الاخباري - نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة وحدة الرقابة الداخلية حملات لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه في الرمثا ومنطقة وادي السير بالتنسيق مع المنسق الامني لدى سلطة المياه ووزارة الداخلية ترافقها قوات أمنية من الامن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة حيث تم ردم (8) من الابار المخالفة وإزالة مضخات كبيرة عن ينابيع في وادي السير تقوم بسحب الاف الامتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة الصهاريج المخالفة .

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