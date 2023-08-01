ندوة في الطفيلة التقنية عن التغير المناخي

الوكيل الاخباري - نظم مركز الطاقة والتعدين والمياه والبيئة في جامعة الطفيلة التقنية، ندوة تعريفية عن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة".



واستهدفت الندوة التي قدمها كل من الدكتورة سامية عكروش، والدكتورة رانية إبراهيم من فريق المشروع، تعزيز التعاون بين الشركاء، وجامعة الطفيلة التقنية، وتحديد الإطار العام لأهم الإجراءات التي من شأنها معالجة آثار تغير المناخ في الأراضي الجافة والنظم الإيكولوجية الضعيفة.



وحضر الندوة مندوباً عن رئيس الجامعة نائبه للشؤون الأكاديمية الدكتور عاطف المشاقبة، الذي أكد استعداد الجامعة لوضع كل إمكانياتها المادية والبشرية لتنفيذ دورها ومسؤولياتها في تحقيق أهداف المشروع، لا سيما وأن الجامعة تعد بيت خبرة تزخر بالكفاءات والخبرات الأكاديمية.

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