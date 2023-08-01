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الثلاثاء، 01-08-2023 09:32 ص

المياه: توقيع مشروع مراقبة أداء التزويد المائي بقيمة 7,7 مليون دولار

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الوكيل الإخباري- رعى وزير المياه والري المهندس محمد النجار بحضور ممثلي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية  USAID توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع مراقبة أداء التزويد المائي بين سلطة المياه وشركة United Enterprise Company وقعها امين عام سلطة المياه بالوكالة  المهندس رامي أبو رواق  بحضور امين عام الوزارة د. جهاد المحاميد والامين العام لسلطة وادي الأردن المهندسة  منار المحاسنة والمدراء التنفيذيين لشركات المياه مياهنا ، العقبة واليرموك بقيمة 7,7 مليون دولار استكمالا لتنفيذ احدى اتفاقيات مشروع الفاقد - المرحلة الثالثة  والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .

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وبين الوزير ان مشاريع خفض الفاقد المائي تأتي في اطار جهود الوزارة /سلطة المياه لتحقيق مؤشرات خفض الفاقد المائي الذي تتعد أسبابه كاهتراء الشبكات والبنية التحتية والاخطاء في العدادات وقراءاتها والاستخدامات غير المشروعة والاعتداءات على مصادر المياه للوصول الى ما دون الـ 25% بحلول عام 2040 بهدف رفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي، خاصة في المناطق المخدومة . 


وأضاف انه في ظل الطلب المتزايد وشح المصادر المائية، سيعمل المشروع على تحسين ومراقبة خدمات المياه وتحديد كميات المياه المزودة في الشبكات المائية في كافة محافظات المملكة كما ستساهم في احتساب الفاقد المائي وقياسه بشكل أكثر دقة بدلا من تقديره، منوها الى ان مدة عمل المشروع خلال عامين تهدف كذلك الى تحديث سبل ادارة المياه وتوزيعها بشكل منتظم والوصول إلى احتساب كميات المياه بشكل دقيق وذلك من خلال استبدال وتحديث عدادات توزيع مياه على الصعيد الوطني ودمج بياناتها مع الأنظمة العاملة حاليا لتحسين دقة قياس نسبة الفاقد المائي ومراقبة التزويد المائي، هذا بالإضافة الى توفير أدوات لصانع القرار بناء على الاداء. 


 




 

 


 

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