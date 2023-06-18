الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الحبس لـ 3 أشهر وغرامة 100 دينار بحق من يقود المركبة بسرعة عالية

تغليظ عقوبة مخالفة استخدام الهاتف لتكون 50 ديناراً والتدخين أثناء القيادة 10 دنانير

دول تعلن الخميس 29 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك - أسماء

تعرّف على الحالات التي يُمنع فيها اسقاط الحقّ الشخصي في مُعدل قانون السير

العموش مديرا عاما للأراضي والمساحة

الامانة تُعلن استقبال طلبات الحصول على حظائر الاضاحي

إحالة 7 محافظين في الداخلية إلى التقاعد - أسماء

إقرار معدل السير .. 50 دينار عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى إسبانيا

الأحد، 18-06-2023 02:48 م

المياه: ضبط 5200 اعتداء على خطوط ناقلة في النصف الأول من العام

62d93a023e202


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة أنه تم ضبط 5200 اعتداء على خطوط ناقلة رئيسية في النصف الاول من العام الحالي 2023.

اضافة اعلان


وقال سلامة لـ "الوكيل الإخباري" إن وزارة المياه قامت بردم 95 بئراً مخالفاً منذ بداية العام.


واشار إلى ضبط 7 حفارات مخالفة تقوم بأعمال حفر بئر مخالف، فيما قامت كوادر المياه بضبط 1260 اعتداء على قناة الملك عبدالله و 21 اعتداء على أراضي الخزينة في عام 2023.


وكانت قد ضبطت وزارة المياه والري العام الماضي 10002 اعتداء على خطوط ناقلة رئيسية و2721 اعتداء على قناة الملك عبدالله و67 اعتداء على أراضي الخزينة و ضبطت 8 حفارات مخالفة وردمت 86 بئر مخالف. 


وأطلقت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام  وبإسناد من المجلس القضائي الأردني حملة وطنية توعوية لمكافحة الاعتداءات على مصادر وشبكات تزويد المياه في مختلف مناطق المملكة ، للتوعية بالجهود الرسمية التي تنفذها مختلف أجهزة الدولة للتصدي للعبث والاعتداء على الحقوق المائية للمواطنين وتستمر على مدى 3 شهور .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620231711357759273088

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

58040_5_1561373856

الحبس لـ 3 أشهر وغرامة 100 دينار بحق من يقود المركبة بسرعة عالية

8.Mobile-and-driving

تغليظ عقوبة مخالفة استخدام الهاتف لتكون 50 ديناراً والتدخين أثناء القيادة 10 دنانير

620234125332296699071

تعرّف على الحالات التي يُمنع فيها اسقاط الحقّ الشخصي في مُعدل قانون السير

5844b36a-3c9a-4139-a0dc-433814ea2f68

اليرموك تحتضن معرضا للصور التاريخية بمناسبة مئة عام من الصداقة بين الأردن واستراليا

0L5A0215

العموش مديرا عاما للأراضي والمساحة

أخبار متعلقة
20133221852RN195

الحبس ثلاث سنوات للمعتدين على الآبار الجوفية ومصادر المياه

22ac92af-7d0d-495d-8e5a-cb2131e8b770

امين عام وزارة المياه والري يفتتح ورشة " الخطة الوطنية للمحافظة على المياه في القطاع الزراعي"