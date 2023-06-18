المياه: ضبط 5200 اعتداء على خطوط ناقلة في النصف الأول من العام

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة أنه تم ضبط 5200 اعتداء على خطوط ناقلة رئيسية في النصف الاول من العام الحالي 2023.

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وقال سلامة لـ "الوكيل الإخباري" إن وزارة المياه قامت بردم 95 بئراً مخالفاً منذ بداية العام.



واشار إلى ضبط 7 حفارات مخالفة تقوم بأعمال حفر بئر مخالف، فيما قامت كوادر المياه بضبط 1260 اعتداء على قناة الملك عبدالله و 21 اعتداء على أراضي الخزينة في عام 2023.



وكانت قد ضبطت وزارة المياه والري العام الماضي 10002 اعتداء على خطوط ناقلة رئيسية و2721 اعتداء على قناة الملك عبدالله و67 اعتداء على أراضي الخزينة و ضبطت 8 حفارات مخالفة وردمت 86 بئر مخالف.



وأطلقت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وبإسناد من المجلس القضائي الأردني حملة وطنية توعوية لمكافحة الاعتداءات على مصادر وشبكات تزويد المياه في مختلف مناطق المملكة ، للتوعية بالجهود الرسمية التي تنفذها مختلف أجهزة الدولة للتصدي للعبث والاعتداء على الحقوق المائية للمواطنين وتستمر على مدى 3 شهور .