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الإثنين، 12-06-2023 01:09 م

امين عام وزارة المياه والري يفتتح ورشة " الخطة الوطنية للمحافظة على المياه في القطاع الزراعي"

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الوكيل الاخباري- افتتح امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد الورشة الاولى لخطة العمل الوطنية للمحافظة على المياه في الزراعة بحضور مدير مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الامريكية  للتنمية الدولية السيد فرانك اوبرين  وعدد من المعنيين في المؤسسات الحكومية  والاكاديمية والقطاع الخاص والمزارعين.

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 وبين المحاميد ان عقد هذه الورشات لتحديد التحديات والعوامل التي تعيق المحافظة على المياه في القطاع الزراعي ولوضع الاسس العملية للخطة الوطنية للمحافظة على المياه في الزراعة كونها ركن اساسي لتحقيق الامن الغذائي والذي لا يتحقق دون الامن المائي خاصة في ظل شح المصادر المائية والتحديات التي تواجه قطاع المياه  كالفجوة بين الطلب والمتاح،التغير المناخي والتزايد السكاني وغيرها من العوامل التي ادت لتدني حصة الفرد السنوية  من المياه لتصل الى 61 م3 /سنويا .


 واضاف ان الوزارة اطلقت الخطة الاستراتيجية 2023-  2040 ومن اهم اهدافها استدامة الموارد المائية وتركز على توفير مصادر غير تقليدية لتحسين التزويد المائي واستدامته كمشروع الناقل الوطني الذي سيوفر  300 مليون م3  مع التوسع الكبير في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري، ورفع كفاءة التزويد لغايات الشرب وتوفير المياه للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية وبناء إدارة كفؤة ومواجهة التغيرات المناخية والحد من استنزاف المياه الجوفية وتحقيق حوكمة قطاع المياه.


وثمن امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد الدعم الكبير للوكالة الامريكية للتنمية الدولية  USAID لقطاع المياه داعيا الى تظافر الجهود لوضع الخطة الوطنية للمحافظة على المياه في الزراعة وتطبيقها على ارض الواقع  لتحسين كفاءة استخدامها في الزراعة

 




 

 


 

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