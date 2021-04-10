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السبت، 10-04-2021 12:54 م

على ضوء تساؤلات مواطنين

الناطق باسم الحكومة لـ الوكيل : لا حظر تجول شامل غدا

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - على ضوء تساؤلات مواطنين حول تطبيق الحظر الشامل غدا الأحد ، تزامنا مع مئوية الدولة الأردنية، حيث القرار الحكومي بعطلة رسمية  ، فقد أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين إنه لا يوجد "حظر تجول غدا".

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وشدّد دودين خلال حديثه في وقت سابق مع "الوكيل الإخباري" ، على أهمية الإلتزام بالإجراءات الصحية ، خاصة فيما يتعلّق بالتجمعات ، والالتزام بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، من أجل السيطرة على الوضع الوبائي.

 

ولفت - حينها-  أنه يجدر على المواطنين عدم الاستهتار بفيروس كورونا، منوها أن موعد البدء بالحظر الجزئي الليلي "على ما هو عليه"، إلى حين صدور قرارات جديدة في هذا الشأن.

 

وكان "الوكيل الإخباري" تواصل في وقت سابق مع دودين في هذا الشأن ، إلا أن تساؤلات مواطنين انهالت للوقوف على الأمر من جديد ، في ظلّ ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

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