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الناطق باسم الحكومة: ندعم قطر بإقامة كأس العالم

الثلاثاء، 01-11-2022 05:53 م

الناطق باسم الحكومة: ندعم قطر بإقامة كأس العالم

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أن إقامة بطولة كأس العالم في دولة قطر الشقيقة تعد بمثابة رسالة للعالم أجمع، بأن منطقة الشرق الأوسط ملتزمة بالمواثيق والأعراف والقوانين الدولية وتتبع نهجا مبنيا على السلام والتسامح والمحبة، متوافقا مع منظومة المعايير الدولية.

وأضاف الشبول في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، أن ملايين البشر ستتجه أنظارهم إلى المنطقة العربية خلال فعاليات المونديال، وهذا يستدعي تقديم أعلى مستويات الدعم من الجميع تجاه الجهود الكبيرة التي تقدمها قطر لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يدعو للفخر والاعتزاز، لافتا إلى أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستحمل خصوصية جديدة وفريدة من نوعها؛ لأنها تقام لأول مرة على أرض عربية.
 
وقال الشبول، إن الحكومة تدعم دولة قطر الشقيقة التي تولت مسؤولية هذا الإنجاز الكبير، الذي يمثلنا ويساعدنا لعكس الصورة الحقيقية للمنطقة العربية.

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