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الأحد، 14-05-2023 11:54 ص

النقل البري تفعّل الرقابة على مختلف أنماط نقل الركاب

هيئة النقل البري


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، تفعيل الرقابة على جميع أنماط نقل الركاب التابعة لها، وتشمل النقل السياحي المتخصص، وشركات ومكاتب التأجير، ومكاتب الليموزين، والنقل المدرسي، والتطبيقات الذكية، والتكسي، وشركات النقل الدولي، ومكاتب السفريات، إضافة الى شركات النقل العام والنقل المنتظم.

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وقال مدير عام الهيئة، عبد الرحيم الوريكات، في بيان اليوم الأحد، إن الهيئة ستكشف دورياً وميدانياً على المواقع المرخص لها من حيث المكاتب والشركات وساحات الصيانة والوقوف والمبيت، وغيرهم من المزاولين لأعمال نقل الركاب، عبر اللجنة الرقابية المتخصصة، وداخل مناطق اختصاص الهيئة في جميع محافظات المملكة.


وبين أن الكشف يهدف إلى التأكد من الالتزام بالتشريعات الصادرة عن الهيئة والشروط الخاصة بها والمتطلبات اللازمة لممارسة أعمال نقل الركاب من قبل المرخص لهم وعدم مخالفتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتراخيص السنوية.
كما أكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكاتب والشركات التابعة للهيئة، التي لم تجدد التراخيص السنوية اللازمة، إضافة إلى تثبيت كل البيانات لجميع الأنماط في قاعدة البيانات.


 




 

 


 

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