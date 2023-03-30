النقل: طرح عطاء لشراء 1000 جهاز تتبع مركبات حكومية

الوكيل الإخباري - قالت الأمين العام لوزارة النقل وسام التهتموني، إنه سيتم طرح عطاء قريباً لشراء 1000 جهاز تتبع جديد لتركيبها على المركبات الحكومية.

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وبينت التهتموني أن مشروع تتبع المركبات الحكومية يشمل 90% من المركبات الواجب أن تخضع للنظام التتبع.



وأضافت أن الوزارة بصدد طرح عطاء خلال العام الحالي لاستكمال شمول باقي المركبات الواجب تتبعها، مشيرة إلى أنه تم إعداد الشروط المرجعية لطرح العطاء.



وأشارت التهتموني إلى أن المشروع حقق وفرا ماليا تجاوز 4.2 مليون دينار منذ انطلاقه عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي.

