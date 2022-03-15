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الثلاثاء، 15-03-2022 10:01 م

النيابة العامة تُسند تُهمة القتل القصد لقاتل حدث بجبل النظيف

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الوكيل الاخباري - باشر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى التحقيق في قضية مقتل حدث قبل أيَّام، إثر إصابته بعيار ناري طائش في منطقة الرأس.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي مساء الثلاثاء، إنَّ النيابة العامة أسندت للمتهم جرم القتل القصد وفقا لأحكام المادة 326 ودلالة المادة 64 من قانون العقوبات بعد أن تبين نتيجة الفحوصات المخبرية ومضاهاة السلاح تطابق السلاح مع الرصاصة المضبوطة التي قتلت الحدث.


وأضافت أنَّ المتهم أقدم على إطلاق عيارات نارية في حفل زفاف في منطقة جبل النظيف، وأدَّى الى إصابة حدث يبلغ من العمر 17 سنة، وقد تم ضبط المتهم وتوقيفه وضبط السِّلاح المستخدم وهو مسدس ومخزن واحد يعود له.

 

وقالت إنَّ النيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى استندت إلى القصد الاحتمالي في اسنادها لجرم القتل عن قصد للمتهم وفق ما تقتضيه أحكام المادة 64 من قانون العقوبات والتي تعتبر الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقَبِلَ بالمخاطرة.


وأكدت أنَّ النيابة العامة تتشدد عادة في قضايا اطلاق العيارات النارية لما تسببه من قتل أرواح بريئة.


 




 

 


 

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