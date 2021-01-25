الهناندة لـ الوكيل الإخباري: عطاء لشراء 160 ألف جهاز لوحي لطلبة المدارس

الوكيل الإخباري – خاص –

اضافة اعلان





قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الوزارة قررت تحويل مشروع الحواسيب لطلبة المدارس، إلى أجهزة لوحية "تابليت".وبين الهناندة لـ"الوكيل الإخباري" أن الوزارة طرحت عطاء لشراء 160 ألف جهاز لوحي "تابليت" بدلا من الحواسيب الشخصية؛ وذلك لسهولة استخدامها من قبل الطلبة وعمرها الطويل وعدم احتوائها على أنظمة تشغيل (ويندوز وغيرها).وأوضح أن الوزارة تنتظر التقييم المالي من لجنة العطاءات، وأنها تبذل جهودها لتعجيل العطاء ليتمكن الطلبة من الاستفادة منها خلال الفصل الدراسي الثاني.وأشار إلى أن أسس توزيع الأجهزة على الطلبة ستتكفل بها وزارة التربية والتعليم؛ حيث سيتم دراسة دخل الأسرة المادي وعدد الطلبة فيها وغيرها من الأسس.ولفت إلى أنه سيكون هناك خدمة "إنترنت" مع كل جهاز لوحي.