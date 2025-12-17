فنزويلا ترفض حصار ترامب النفطي وتصفه بغير العقلاني

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الفنزويلية رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف فيها كاراكاس بأنها منظمة إرهابية أجنبية وفرض حصارا نفطيا على سفنها .

واعتبرت الحكومة في بيان أن هذه التصريحات "تهديد سخيف"، وقالت إن الحصار المعلن "غير عقلاني تماما" و"ينتهك حرية التجارة والملاحة".