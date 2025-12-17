الأربعاء 2025-12-17 10:16 ص

فنزويلا ترفض حصار ترامب النفطي وتصفه بغير العقلاني

علم فنزويلا
الأربعاء، 17-12-2025 09:39 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الفنزويلية رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف فيها كاراكاس بأنها منظمة إرهابية أجنبية وفرض حصارا نفطيا على سفنها .

واعتبرت الحكومة في بيان أن هذه التصريحات "تهديد سخيف"، وقالت إن الحصار المعلن "غير عقلاني تماما" و"ينتهك حرية التجارة والملاحة".

 

وأمر الرئيس ترامب يوم الثلاثاء، بفرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل الى فنزويلا أو تغادرها، في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، واستهداف مصدر دخلها الرئيسي.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف سيفرض ترامب هذا الإجراء على السفن المشمولة بالعقوبات، وما إذا كان سيلجأ الى خفر السواحل لاعتراضها كما حصل الأسبوع الماضي، في وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية قد حركت آلاف الجنود ونحو اثنتي عشرة سفينة حربية إلى المنطقة، من بينها حاملة طائرات.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" قائلا: "بسبب سرقة أصولنا، ولعدة أسباب أخرى من بينها الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، تم تصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية. وبناء عليه، آمر اليوم بفرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تغادرها".

 
 


وأمر الرئيس ترامب يوم الثلاثاء، بفرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل الى فنزويلا أو تغادرها، في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، واستهداف مصدر دخلها الرئيسي.

