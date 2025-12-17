فنزويلا ترفض حصار ترامب النفطي وتصفه بغير العقلاني

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف سيفرض ترامب هذا الإجراء على السفن المشمولة بالعقوبات، وما إذا كان سيلجأ الى خفر السواحل لاعتراضها كما حصل الأسبوع الماضي، في وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية قد حركت آلاف الجنود ونحو اثنتي عشرة سفينة حربية إلى المنطقة، من بينها حاملة طائرات.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" قائلا: "بسبب سرقة أصولنا، ولعدة أسباب أخرى من بينها الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، تم تصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية. وبناء عليه، آمر اليوم بفرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تغادرها".
