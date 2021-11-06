الهواري: خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الصحي

الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان هناك خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الصحي في المملكة بشكل عام من خلال اعادة تأهيل جميع المستشفيات والمراكز الصحية ورفدها بالاجهزة الطبية والكوادر الطبية والتمريضية.



وأضاف الهواري خلال افتتاحه مركز صحي المزار الشمالي الشامل وتفقده مركز الفاروق الصحي الشامل ان الوزارة تسعى الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم افضل الخدمات.



وأشار الى انه تم رفد مركز صحي المزار بأحدث الأجهزة الطبية وهناك خطة عمل واضحة للارتقاء بجميع الخدمات الصحية في المملكة.

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