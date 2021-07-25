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الأحد، 25-07-2021 07:43 م

الهواري: خلل فني في أحد القواطع أدى لانقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الإيمان

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، الأحد، إنّ خلل في أحد قواطع مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون تم إصلاحه دون أن يتسبب بقطع التيار عن الأقسام المهمة والأجهزة.اضافة اعلان


مدير مستشفى الإيمان الحكومي محمد فريحات، قال، لـ "المملكة"، إن التيار الكهربائي انقطع عن أجزاء في قسم الطوارئ، مؤكدا إعادة التيار على الفور.

وأضاف فريحات، أن المستشفى يضم مولدات لضمان عدم توقف الأجهزة.

محافظ عجلون سلمان النجادا، أوضح أن التيار الكهربائي انقطع عن 4 غرف في قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفى الإيمان الحكومي في محافظة عجلون.

 




 

 


 

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