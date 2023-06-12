الهواري يشارك في الملتقى الطبي الأردني الكردستاني في أربيل

الوكيل الإخباري - وصل وزير الصحة فراس الهواري مساء أمس الأحد على رأس وفد رسمي إلى إقليم كردستان العراق، قادماً من بغداد بعد أن أنهى مباحثات رسمية فيها، من أجل المشاركة في افتتاح الملتقى والأسبوع الطبي الأردني الكردستاني الذي يُعقد في محافظة أربيل.

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كما وصل مع الوزير الهواري أيضاً وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي والسفير الأردني في بغداد الدكتور منتصر العقلة للمشاركة في افتتاح الملتقى.



وكان في استقبال الهواري لدى وصوله والوفد المرافق له في مطار أربيل الدولي وزير صحة إقليم كردستان العراق الدكتور سامان بارزنجي ومحافظ أربيل وعدد من كبار المسؤولين في وزارة صحة الاقليم والقنصل العام الأردني في أربيل فؤاد المجالي والملحق الصحي الأردني في أربيل الدكتور سليمان العمارين.



وسيتم افتتاح الملتقى والأسبوع الطبي الأردني الكردستاني اليوم الاثنين تحت رعاية رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني بتنظيم وبمشاركة واسعة من وزارة الصحة الأردنية والقنصلية العامة الأردنية والخدمات الطبية الملكية وهيئة تنشيط السياحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية المستشفيات الخاصة، وعدد من المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية الأردنية.

