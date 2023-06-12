الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

خفض رسوم ترخيص المركبات التي سعتها أكثر من 4000 سي سي 200 دينار و 3000 سي سي 150 دينار

وفيات الإثنين 12-6-2023

الوكالة الذرية قلقة بشأن منسوب المياه بمحطة زابوروجيا النووية

وفاة و 9 إصابات بحادث سير على طريق المفرق باتجاه أوتوستراد الزرقاء

4 إصابات بحادثي تدهور وتصادم على الطرق الخارجية

تحذيرات مقدسية من مخاطر فرض تقسيم الأقصى مكانيًا

تراجع الذهب عالمياً مع ترقب قرار المركزي الأمريكي حول الفائدة

إصابة شاب بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال في جنين

الهواري يشارك في الملتقى الطبي الأردني الكردستاني في أربيل

النفط ينخفض وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

الإثنين، 12-06-2023 08:30 ص

الهواري يشارك في الملتقى الطبي الأردني الكردستاني في أربيل

ؤؤؤؤ


الوكيل الإخباري - وصل وزير الصحة فراس الهواري مساء أمس الأحد على رأس وفد رسمي إلى إقليم كردستان العراق، قادماً من بغداد بعد أن أنهى مباحثات رسمية فيها، من أجل المشاركة في افتتاح الملتقى والأسبوع الطبي الأردني الكردستاني الذي يُعقد في محافظة أربيل.

اضافة اعلان


كما وصل مع الوزير الهواري أيضاً وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي والسفير الأردني في بغداد الدكتور منتصر العقلة للمشاركة في افتتاح الملتقى.


وكان في استقبال الهواري لدى وصوله والوفد المرافق له في مطار أربيل الدولي وزير صحة إقليم كردستان العراق الدكتور سامان بارزنجي ومحافظ أربيل وعدد من كبار المسؤولين في وزارة صحة الاقليم والقنصل العام الأردني في أربيل فؤاد المجالي والملحق الصحي الأردني في أربيل الدكتور سليمان العمارين.


وسيتم افتتاح الملتقى والأسبوع الطبي الأردني الكردستاني اليوم الاثنين تحت رعاية رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني بتنظيم وبمشاركة واسعة من وزارة الصحة الأردنية والقنصلية العامة الأردنية والخدمات الطبية الملكية وهيئة تنشيط السياحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية المستشفيات الخاصة، وعدد من المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية الأردنية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
266424_48_1587558856

خفض رسوم ترخيص المركبات التي سعتها أكثر من 4000 سي سي 200 دينار و 3000 سي سي 150 دينار

1020221982451926726633

وفاة و 9 إصابات بحادث سير على طريق المفرق باتجاه أوتوستراد الزرقاء

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

4 إصابات بحادثي تدهور وتصادم على الطرق الخارجية

الدفاع المدني 4

وفاة طفل و6 إصابات بحادث تدهور بالزرقاء

لالا

انطلاق النسخة الثانية من أيام السينما النمساوية في الاردن اليوم

ديوان الخدمة

ديوان الخدمة يدعو المئات لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني - أسماء

أخبار متعلقة
44

الهواري يبحث تعزيز آفاق التعاون الصحي مع العراق

d3dbabbe-d892-489b-8ad5-4ca17b7697b1

المحافظة يلتقي وزير التعليم العالي العراقي

25252

ارتفاع صادرات تجارة عمان 68.4 % خلال 5 أشهر

351451158_977620536610375_8443652603332069233_n

بدء بيع وثائق عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

1685532792594

مذكرة تفاهم بين الأردن والعراق لتطوير الأداء الوظيفي وتبادل الخبرات

99

وفد من ديوان الخدمة المدنية يزور العراق