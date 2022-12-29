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الخميس، 29-12-2022 02:42 م

الهيئة الخيرية الهاشمية تسير قافلة من 13 شاحنة إلى غزة

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الوكيل الاخباري- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات جديدة إنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مكونة من 13 شاحنة.اضافة اعلان


وتحمل القافلة مواد غذائية ليتم تسليمها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية والمستشفى الميداني العسكري ليصار إلى توزيعها على مستحقيها في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: "استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تبرع من نقابة الصيادلة الأردنية وتم شراء الطرود الغذائية بمكوناتها من السوق المحلي بالإضافة إلى استلام تبرع جمعية قطر الخيرية في الأردن وتم التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة، ونتقدم بالشكر للمتبرعين الكرام على هذه المبادرة لمساعدة الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة ".

 




 

 


 

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