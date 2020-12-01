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الثلاثاء، 01-12-2020 06:41 م

الهياجنة: بدء إنشاء مستشفى ميداني في العقبة لمرضى كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة عن إنشاء مستشفى ميداني جديد في محافظة العقبة بسعة 216 سريرا، تم المباشرة ببنائه قبل 48 ساعة.
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وقال الهياجنة في مؤتمر صحفي بدار رئاسة الوزراء الثلاثاء، إن التزام المواطنين يثمر نتائج جيدة، مشيرا إلى أن منحنى الوفيات بدأ بالانخفاض، مضيفا "لا نريد الإفراط بالتفاؤل بل مزيدا من الالتزام والتريث وهو شعار المرحلة".

وأوضح الهياجنة أن نسب الوفيات لا تزال في الأعمار المرتفعة، آملا أن تسهم إجراءات وزارة الصحة بضبط الوضع الوبائي وتحدث انفراجا.

وبين أنه يتم رصد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا لأول مرة ويتم طرحها إذا كانت تكررت من الإجمالي، لافتا إلى أنه لا يمكن أن تكون دقة وحساسية فحص الكشف عن كورونا 100%، وعادة ما تكون نسبها بين 95-97%.

وأكد أن نسبة إشغال أجهزة التنفس 31% ونسبة إشغال غرف العناية المركزة نحو 50%، مشددا على أنه "لم يحصل أننا لم نجد سريرا للمرضى خلال الأسابيع الماضية".

وأشار إلى أن النظام الإلكتروني في وزارة الصحة يتيح معرفة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات من حيث عدد الأسرة وأجهزة التنفس.

 




 

 


 

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