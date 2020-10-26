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الإثنين، 26-10-2020 08:36 م

الهياجنة : كورونا أضاف عبئا جديدا على الجهاز الصحي الأردني المثقل

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 الوكيل الاخباري - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، وائل الهياجنة، الاثنين، إن فيروس كورونا المستجد، أضاف عبئا جديدا على الجهاز الصحي الأردني المثقل، مشيرا إلى أن الوباء "طغى" على الملفات الصحية الأخرى التي تأثرت بسبب الجائحة.
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وأوضح الهياجنة لبرنامج صوت المملكة، أنه "طغى ملف كورونا على جميع الملفات الأخرى أي أن الضخ الإعلامي والضخ الآخر من وزارة الصحة طغى عليه ملف كورونا وسيطر عليه وأصبح العالم يهتم بكورونا والمجالات الأخرى تأثرت بالموضوع، إضافة إلى أن كورونا أضاف عبئا جديدا على الجهاز الصحي الأردني المثقل أصلا".

وقال إن "وزارة الصحة المسؤولة الأولى عن الرعاية الصحية للمواطن في الأردن سواء كان يعاني كورونا أو غيرها ... وزارة الصحة تتجه إلى الاتجاه الصحيح في رسم المسارات الصحيحة المواطن الذي يحتاج إلى الرعاية الصحية، وهذا الوباء طويل ولا يمكن أن نهمل المجالات الصحية الأخرى".

"المرض لم نعرف عنه كثيرا في البداية، فبتالي اعتقد أنه حان الوقت الآن لإرجاع كورونا إلى حجمه الطبيعي"، وفق الهياجنة. 

وتحدث عن "ارتفاع مطرد" في الإصابات بالفيروس في الأسابيع الأخيرة من شهر أيلول/سبتمبر، والأسابيع الأولى من تشرين أول/أكتوبر، قائلا: "كنا نلاحظ تضاعف الأرقام مرتين و3 مرات في عدد الإصابات".

"في آخر عدة أيام عدد (الإصابات) عالي، ولكنه لا يرتفع بشكل مطرد، ونحن لا نخاف من عدد الحالات المرتفع وحده، لكن نخاف من الارتفاع المطرد في الحالات. نحن ندور حول الـ 2000-2700 إصابة يوميا، وأتمنى ألا يرتفع هذا الرقم وأن يبقى كما هو".

 




 

 


 

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