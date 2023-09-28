الخميس 28-09-2023
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الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

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الخميس، 28-09-2023 01:41 م

الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

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الوكيل الاخباري - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، لما له من أهمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف المركز في بيان اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي للانتفاع بالمعلومات، أن إقرار مشروع القانون يجب أن يتواءم مع الدستور الأردني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الناظمة لهذا الحق، موضحا أن هذه المناسبة تؤكد الدور المحوري للمعلومات، وأهمية الوصول إليها في حياة الأفراد والمجتمعات والدول، في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز النهج الديمقراطي، وحرية التعبير، وتفعيل حق الأفراد في المشاركة في إدارة الشأن العام.

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