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الإثنين، 13-11-2023 11:04 م

الوطني لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة الالتزام بالوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي

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الوكيل الإخباري - قال المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن الحق في حرية التّعبير، يعدّ الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع ديمقراطيّ حقيقي قائم على ضمان المشاركة العامة في القرارات التي تهم الأفراد، وتعزز التعددية وتدعم حيوية المجتمع وفاعليته.

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وأكد في بيان صحفي اليوم الإثنين، متابعة ورصد المسيرات والوقفات التضامنية التي تنفذ تضامنا مع الأهل في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الآثمة على القطاع، واصدر عددا من البيانات بهذا الصدد.


وشدد على ضرورة الالتزام بالوسائل المشروعة والسلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومسؤولية الأطراف كافة في حفظ الاستقرار والأمن، مشيرا إلى حق الأفراد في التجمع السلمي وحرية التعبير التي كفلها الدستور الأردني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 




 

 


 

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