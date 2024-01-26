الوطني لحقوق الإنسان يحضر الاستعراض الدوريّ الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة

الوكيل الاخباري - حضر وفد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان مناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوريّ الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة، ضمن أعمال الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

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وبحسب بيان للمركز ، فقد ضم الوفد رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، في إطار مشاركة المركز القائمة على الانخراط والتفاعل مع الآليات الدوليّة والإقليميّة لحقوق الإنسان، وبما يعكس دور المركز وفعاليته باعتباره مؤسسة وطنيّة مستقلة تتمتع بتصنيف (أ) من قبل التحالف العالميّ لحقوق الإنسان.