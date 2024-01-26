الجمعة 26-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الوطني لحقوق الإنسان يحضر الاستعراض الدوريّ الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة

مسيّرات اسرائيلية تقصف مناطق لبنانية جنوبية

اختتام دورة الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى في عجلون

اختتام مشروع تعزيز الزراعة المستدامة في أم قيس

الامن العام : وفاة شخصين إثر إنهيار حفرة في عمان

سيناتور أميركي: الوضع بغزة هو الأسوأ بالعالم

مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها

الامن يكشف تفاصيل التعامل مع حقيبة مدرسية بعمان - شاهد الفيديو

السفير الفلسطيني بلندن: مواقف الأردن واضحة وراسخة تجاه القضية الفلسطينية

حماس تندد بمجزرة "دوار الكويت" وتدعو الأمم المتحدة للتحرك

الجمعة، 26-01-2024 12:54 ص

الوطني لحقوق الإنسان يحضر الاستعراض الدوريّ الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة

11


الوكيل الاخباري - حضر وفد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان مناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوريّ الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة، ضمن أعمال الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

اضافة اعلان

 


وبحسب بيان للمركز ، فقد ضم الوفد رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، في إطار مشاركة المركز القائمة على الانخراط والتفاعل مع الآليات الدوليّة والإقليميّة لحقوق الإنسان، وبما يعكس دور المركز وفعاليته باعتباره مؤسسة وطنيّة مستقلة تتمتع بتصنيف (أ) من قبل التحالف العالميّ لحقوق الإنسان.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
999

اختتام دورة الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى في عجلون

1

اختتام مشروع تعزيز الزراعة المستدامة في أم قيس

الدفاع المدني 4

الامن العام : وفاة شخصين إثر إنهيار حفرة في عمان

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها

7777

الامن يكشف تفاصيل التعامل مع حقيبة مدرسية بعمان - شاهد الفيديو

1

الملكة : في العقبة مع إيمان وسلمى - صور

أخبار متعلقة
محافظة-العقبة-كل-ما-يهمك-وأكثر (1)

أكثر من 5 آلاف زائر للعقبة وحجوزات الفنادق ترتفع لـ50% الأسبوع الماضي

1080778545_0_0_1280_720_1920x0_80_0_0_d6b87e92c61ac60033b341c8c3127318

وزارة الصحة تطلق وحدة صوت متلقي الخدمة

222-7-1246x1157

طائرة عسكرية تخلي عائلة أردنية تعرضت لحادث سير في السعودية

820237201131232022328

وزير البيئة يلتقي السفير العُماني لدى المملكة

2435

الحنيفات: نهدف لحفر 10 آلاف بئر العام الحالي

WhatsApp Image 2024-01-02 at 11.03.37 AM

بدء الامتحانات النظرية "للشامل" غدا الأربعاء وإعلان النتائج نهاية الشهر الحالي