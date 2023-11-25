السبت 25-11-2023
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود اتفاق الهدنة

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كتائب القسام تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود اتفاق الهدنة

السبت، 25-11-2023 06:53 م

الوكيل ينشر تفاصيل تعرفة التاكسي الجديدة في عمّان

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الوكيل الإخباري - تبدأ مؤسسة المواصفات والمقاييس غدا الأحد التحقق من عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" العاملة بحدود أمانة عمّان الكبرى وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرّتها الأمانة.

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وقالت المؤسسة إن مركز التحقق المترولوجي التابع لها في ماركا، سيستقبل سيّارات التاكسي من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء، في محطّة واسعة ومتطوّرة لفحص عدادات التاكسي تحتوي على ست مسارب، بحيث يتمّ التحقق من ست مركبات في آن واحد.


وأوضحت المؤسسةُ ان عملية التّحقق من العداد لا تتعدّى خمس دقائق لكلّ مركبة وبحصيلة يومية تقارب الخمس مئة مركبة.


وسيتمّ تمييز العدادات التي تم تعديلها حسب الأجرة الجديدة لغايات الرقابة، وتزويد دائرة عمليات النقل العام بأمانة عمّان بالإحصائية اليومية للمركبات التي تم تعديلها، ومنح مهلة لمدة أسبوعين لكافة سيارات التاكسي العاملة ضمن اختصاص الأمانة لتصويب أوضاعها حسب الأجرة الجديدة.


ووفقاً للتعرفة الجديدة ستصبح فتحة العداد سبعة وثلاثين قرشاً، والتعرفة الكيلو مترية ستة وعشرين قرشا لكل كيلو متر، وستصبح تعرفة الانتظار ستة وعشرين فلساً لكل خمس وثلاثين ثانية للفترة الصباحية، فيما عدلت التعرفة الليلية لتصبح قيمة بدء الانطلاق "فتحة العداد" ليلاً ثمانية وثلاثين قرشاً ويحتسب اثنان وثلاثون قرشاً لكل كيلو متر ، واثنين وثلاثين فلساً عن كل خمس وثلاثين ثانية كتعرفة انتظار ليلية.

 




 

 


 

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