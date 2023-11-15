الأربعاء 15-11-2023
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الأردن يدين القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

الأربعاء، 15-11-2023 06:33 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي السفيرة البريطانية

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأربعاء، السفيرة البريطانية في عمّان بريدجيت بريند، والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيفة، بحضور الملحق العسكري البريطاني في عمّان، التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.


كما بحث الطرفان آخر التطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك لمواجهة التحديات والتهديدات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

 




 

 


 

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