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الإثنين، 13-06-2022 03:13 م

اليرموك تحصل على أفضل ورقة علمية بمؤتمر دولي لتكنولوجيا الاتصال

كلية الإعلام في جامعة اليرموك-(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - حصلت كلية الإعلام بجامعة اليرموك على أفضل ورقة علمية قدمت في مؤتمر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا الاتصال، والذي نظمته جامعة كوفينتري بالمملكة المتحدة.

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وبحسب بيان صحفي عن الجامعة اليوم الاثنين، ناقشت الورقة التي قدمها رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون الدكتور محمد حابس البرماوي بعنوان "تكنولوجيا الاتصال الجماهيري المعزز للتعليم الأولي من خلال نموذج قبول التكنولوجيا في الدول النامية"، دمج تقنيات الاتصال والإعلام الرقمي في التعليم الابتدائي، وأصول التدريس من خلال نموذج تقبل التكنولوجيا لدى العاملين في قطاع التعليم في الدول النامية.


وأظهرت نتائج الورقة العلمية، أن المعلمين لديهم تقبل لتقنيات الاتصال والإعلام الرقمي كمصدر للارتقاء بالنظام التعليمي في الدول النامية، والتي تنسجم مع السياسات الاستراتيجية لتمكين نظام التعليم الأولي من تلبية المعايير التعليمية الحديثة.


من جهته، أشار البرماوي إلى أنه وضمن فعاليات المؤتمر الذي عقد عبر الاتصال المرئي، جرى عقد 10 جلسات علمية تمت خلالها مناقشة 58 ورقة علمية من أوروبا وأسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أعدها باحثون أكاديميون من مؤسسات تعليمية وبحثية من مختلف دول العالم.

 




 

 


 

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