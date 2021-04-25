اليرموك تحصل على 3 جوائز عالمية من مركز الأرض

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حصل 3 طلاب من قسم الجغرافيا في جامعة اليرموك على 3 جوائز عالمية من مركز الأرض، التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).وأوضحت المشرفة الأكاديمية في قسم الجغرافيا بالجامعة، الدكتورة رنا الجوارنة، أن الجائزة الأولى جاءت تقديرا للدور الفاعل للمشاريع البحثية التي قدمها الطلبة محليا وعالميا في حقل البيانات الجيومكانية وصناعة الخرائط وتحقيق رؤى الشبكة العالمية، فيما منحت الجائزة الثانية لأهمية هذه المشاريع في تمكين الطالبات للانخراط في العمل الريادي والقيادي في حقل العلوم الجيومكانية.