الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

هيئة النقل تستقبل 3360 طلباً للتوصيل المنزلي

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

القمر العملاق يزين سماء المملكة غداً

وزير التنمية الاجتماعية يدشن مشروع رمضان الأمل

عودة حركة السفر في معبر العقبة نويبع إلى طبيعتها

اليرموك تحصل على 3 جوائز عالمية من مركز الأرض

تراجع مبيعات المحيكات بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة 60%

146 مليون إصابة بكورونا عالمياً

إشادة دولية بمكانة الأردن في مجال الطاقة المتجددة

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الأحد، 25-04-2021 05:22 م

اليرموك تحصل على 3 جوائز عالمية من مركز الأرض

4202117175053608945876


الوكيل الاخباري - حصل 3 طلاب من قسم الجغرافيا في جامعة اليرموك على 3 جوائز عالمية من مركز الأرض، التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
اضافة اعلان

وأوضحت المشرفة الأكاديمية في قسم الجغرافيا بالجامعة، الدكتورة رنا الجوارنة، أن الجائزة الأولى جاءت تقديرا للدور الفاعل للمشاريع البحثية التي قدمها الطلبة محليا وعالميا في حقل البيانات الجيومكانية وصناعة الخرائط وتحقيق رؤى الشبكة العالمية، فيما منحت الجائزة الثانية لأهمية هذه المشاريع في تمكين الطالبات للانخراط في العمل الريادي والقيادي في حقل العلوم الجيومكانية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202124142636896725907

هيئة النقل تستقبل 3360 طلباً للتوصيل المنزلي

4202123155414173175371

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

1-1432214

القمر العملاق يزين سماء المملكة غداً

1619359683925

وزير التنمية الاجتماعية يدشن مشروع رمضان الأمل

العقبة-2

عودة حركة السفر في معبر العقبة نويبع إلى طبيعتها

1619356377000

تراجع مبيعات المحيكات بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة 60%

أخبار متعلقة
92020210734663188541

السفارة الأميركية توضح بشأن إرشادات السفر الى الاردن

5b58520695a597b2068b458a

المملكة ترحب بقرار امريكا استئناف تقديم الدعم المالي لـ الأنروا

42021310593173331153

تصريح من الخارجية الأميركية حول الاحداث في الأردن

42021310593173331153

بيان صادر عن الخارجية الأميركية حول الاعتقالات في الاردن