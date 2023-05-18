اليرموك تكرم طلبة الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، دعم رئاسة الجامعة لجميع الطلبة من مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية، لمواصلة تفوقهم وتميزهم العلمي والإبداعي، بوصفهم مستقبل الوطن الزاهر الذي يعول عليه لمواصلة البناء والنماء في مسيرة الأردن الغالي.



وأضاف الدكتور مساد خلال رعايته حفل تكريم طلبة الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية في عمادة شؤون الطلبة اليوم الخميس، أن جامعة اليرموك تستلهم من فكر ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، النهج القويم في رعاية الطلبة والشباب وتحفيزهم للانطلاق بأفكارهم ومواهبهم إلى شتى دروب العلم والفن والإبداع، مستندة بذلك إلى قدمته الأوراق النقاشية لجلالة الملك، الداعية إلى تفعيل دورهم كشريك حقيقي ومؤثر في الحياة العامة.

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