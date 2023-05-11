الخميس 11-05-2023
الوكيل الاخباري

أنشطة وورش متنوعة بمراكز شبابية في إربد

الحنيطي يزور كتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة عشريني محترقة بإربد

استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم

نشاط علمي بعنوان العلاج الطبيعي بين العلم والمعتقد في البلقاء التطبيقية

الزرقاء: نقل عيادات الطب النفسي لمركز صحي إسكان الأمير طلال بالرصيفة

الحنيفات يترأس اجتماع لجنة ممثلي الدول الأعضاء للمجلس الدولي للزيتون

بحث مجالات التعاون بين البلقاء التطبيقية والجامعات البلغارية

استئناف عمل صهاريج المياه العادمة بألوية غرب إربد

بحث التعاون بين جامعة اليرموك واتحاد المرأة الأردنية

الخميس، 11-05-2023 07:59 م

بحث التعاون بين جامعة اليرموك واتحاد المرأة الأردنية

520239164639113664795


الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، استعداد الجامعة من خلال كلياتها ومراكزها العلمية البحثية، للتعاون مع جمعية اتحاد المرأة الأردنية، بشأن القضايا المختلفة التي تخص المجتمع الأردني بشكل عام والمرأة خاصة، سواء أكان ذلك على المستوى الوطني أو على مستوى محافظة إربد، بما يحقق الأهداف المشتركة.

وبين خلال لقائه، اليوم الخميس رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي، والوفد المرافق لها، لبحث التعاون بين الطرفين، أن مجالات التعاون بين الجامعة و"اتحاد المرأة" متعددة، بما يحقق التطلعات المشتركة، مبينا أنه تحقيقا لرؤية الجامعة تجاه مجتمعها، فقد بادرت إلى تأسيس مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية عام 2011، ليضطلع بدوره الوطني والأكاديمي على صعيد اجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتقديم الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية التي تساعده في توفير الظروف المناسبة لتعزيز قدرات المرأة الأردنية وإعداد القيادات النسائية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520237211631152605267

أنشطة وورش متنوعة بمراكز شبابية في إربد

w

الحنيطي يزور كتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة

الدفاع المدني 4

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة عشريني محترقة بإربد

5202311173348878986877

نشاط علمي بعنوان العلاج الطبيعي بين العلم والمعتقد في البلقاء التطبيقية

وزارة الصحة

الزرقاء: نقل عيادات الطب النفسي لمركز صحي إسكان الأمير طلال بالرصيفة

1683823567521

الحنيفات يترأس اجتماع لجنة ممثلي الدول الأعضاء للمجلس الدولي للزيتون

أخبار متعلقة
809eee78-48b6-47d7-a4c5-35acbb39b4e7

اليرموك تنعى المرحوم البطاينة

dwar

بدء مؤتمر اتجاهات الأبحاث الصيدلانية الحديثة باليرموك

520233153146686977330

بحث إجراءات حصول طب اليرموك على الاعتمادية الدولية

420232912429209979667

الكرك: حزب القدوة يناقش التشريعات الناظمة للحياة السياسية في الأردن

w

لجنة المرأة بمجلس الأعيان تزور مركز إصلاح وتأهيل النساء

a9e72926-04ff-4702-9110-b0065cfc12ee

بدء مؤتمر الرياضة في ظل التطورات العالمية بجامعة اليرموك