بحث التعاون بين جامعة اليرموك واتحاد المرأة الأردنية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، استعداد الجامعة من خلال كلياتها ومراكزها العلمية البحثية، للتعاون مع جمعية اتحاد المرأة الأردنية، بشأن القضايا المختلفة التي تخص المجتمع الأردني بشكل عام والمرأة خاصة، سواء أكان ذلك على المستوى الوطني أو على مستوى محافظة إربد، بما يحقق الأهداف المشتركة.



وبين خلال لقائه، اليوم الخميس رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي، والوفد المرافق لها، لبحث التعاون بين الطرفين، أن مجالات التعاون بين الجامعة و"اتحاد المرأة" متعددة، بما يحقق التطلعات المشتركة، مبينا أنه تحقيقا لرؤية الجامعة تجاه مجتمعها، فقد بادرت إلى تأسيس مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية عام 2011، ليضطلع بدوره الوطني والأكاديمي على صعيد اجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتقديم الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية التي تساعده في توفير الظروف المناسبة لتعزيز قدرات المرأة الأردنية وإعداد القيادات النسائية.

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