ورشة باليرموك حول مهارات البحث النوعي بقضايا اللاجئين

الوكيل الاخباري - نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك بالتعاون مع جامعة فريجي أمستردام الهولندية، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية لمجموعة من موظفي المركز وأعضاء الشبكة البحثية فيه، حول مهارات البحث النوعي بقضايا اللاجئين.



وهدفت الورشة إلى التطبيق العملي لأدوات البحث النوعي، والتعرف على أدوات ومنهجيات جديدة حساسة بقضايا اللجوء والنزوح الهجرة القسرية، بما يخدم الدراسات المتعلقة بهذا المجال.

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