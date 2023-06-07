"اليرموك": "مؤتمر البحث العلمي" يوصي بالتوجه للأبحاث التطبيقية لإيجاد الحلول لمختلف القضايا الوطنية

الوكيل الإخباري- أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي لعمادة البحث العلمي "الشراكات البحثية طريق النجاح"، الذي نظمته عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك على مدار يومين في مبنى المؤتمرات والندوات، بضرورة تشبيك الباحثين من الأقسام والكليات المختلة ومتابعة أفكارهم وخططهم على مدار العام عن طريق التواصل المباشر والدوري وصولا إلى نتائج بحثية تشاركية.

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كما وأوصى المشاركون بأهمية عقد هذا المؤتمر بشكل دوري لتشجيع البحث العلمي وتعميق تبادل الآراء العلمية، واختيار المشاريع التطبيقية المتميزة والرائدة لتسجيلها كبراءات اختراع والعمل على تسويقها.



كما ودعا المشاركون إلى توجيه الأبحاث العلمية التطبيقية لحل المشاكل الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتخصيص قاعدة بيانات في الجامعة لجمع بحوث الباحثين من جميع الكليات وتقسيمها حسب التخصص وتحديثها باستمرار لتسهيل تواصل الباحثين.



وكان المؤتمر قد تناول في جلساته خلال اليوم الثاني عددا من الأوراق العلمية، كتصميم برنامج إلكتروني لمساق تخريج الأحاديث النبوية، والتحليل الجيومكاني للطاقة الكهروضوئية الممكنة من أسطح المباني في مدينة إربد، وتفكيك ونقل وإعادة بناء قبر جميلة من فترة العصر الحجري الحديث قبل الفخاري في متحف البتراء الجديد، والكشف والتعرف على عدوى كورونا/ بناءا على صورة الأشعة السينية من خلال الاجهزة والتعلم العميق، وغيرها من الأوراق والدراسات العلمية.



يذكر أن المؤتمر شهد مناقشة 44 ورقة علمية في علوم الحاسوب والهندسة المدنية وعلوم الأرض والبيئة والفيزياء والعلوم الطبية الأساسية والصيدلة والكيمياء والعلوم الإنسانية والآداب واللغات وغيرها من العلوم، كما وعقد على هامش المؤتمر معرضا تضمن نتاجات البحث العلمي لطلبة الجامعة والأساتذة من مختلف الكليات.