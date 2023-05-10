ال البيت تستضيف حلقة من برنامج " شباب وأحزاب "

الوكيل الاخباري - استضافت جامعة آل البيت حلقة من برنامج "شباب وأحزاب "، ضمن جهودها لتفعيل منظومة التحديث السياسي.



وقال رئيس الجامعة الدكتور هاني الضمور إن الجامعة تؤمن بأهمية زيادة مشاركة الشباب الجامعي في الحياة السياسية والحزبية ورفع نسبة الوعي بالانضمام إلى الأحزاب السياسية والتعريف بالعمل الحزبي وقانون الأحزاب والانتخابات.



وبين الضمور خلال المحور الأول للحلقة الأولى بعنوان " دافع الشباب للمشاركة في العمل الحزبي " أن الجامعة كانت الأسرع في إلتقاط الإشارة من رسالة جلالة الملك لتأطير العمل الحزبي داخل الجامعات ومنح فضاءات أوسع لطلبتها، وتسهيل تشكيل حاضنة للنشاط الحزبي لدعم الشباب.

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