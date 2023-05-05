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الجمعة، 05-05-2023 07:54 م

آل البيت تنظم المؤتمر الدولي الثاني حول الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني

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 الوكيل الاخباري - أوصت الهيئة العامة للمؤتمر الدولي الثاني لكلية القانون الذي عقد في جامعة آل البيت بعنوان " الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني" بنشر جميع الأبحاث المشاركة على موقع كليه القانون ليتسنى للكافة إمكانية الرجوع إليها والاستفادة مما انطوت عليه من بحث علمي .

وأوصى المشاركون بالمؤتمر بتعميق التعاون وتبادل المعلومات والخبرات الإقليمية والدولية في مواجهة الجرائم الالكترونية وتعزيز الأمن السيبراني دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام متطلبات التجارة الدولية وتطوير التشريعات ذات الصلة بالجرائم الالكترونية والأمن السيبراني.

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