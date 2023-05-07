فتح موقع وحسابات خاصة للوقفية النقدية لجامعة آل البيت

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس أمناء الوقفية النقدية لجامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، إنه تم البدء بإنشاء موقع خاص بالوقفية، وفتح حسابات خاصة، للمضي قدما في استقبال التبرعات الداعمة للعملية التعليمية.



وأضاف، خلال الجلسة الأولى للوقفية التي عقدت، اليوم الأحد، بحضور أعضاء المجلس أن من أبرز أهداف إشهار الوقفية تعزيز البحث العلمي والتعليم والتدريب في الجامعة، بالإضافة إلى تنمية المواهب والقدرات الإبداعية للطلبة والمتخصصين في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن تشكيل المجلس واختيار أعضائه جاء لإغناء هذه التجربة بخبراتهم السابقة والمتعددة في هذا المجال.

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