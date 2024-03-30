أمسيات رمضان في عمان تواصل فعالياتها

الوكيل الإخباري - واصلت أمسيات رمضان "رمضانيات" التي تنظمها وزارة الثقافة، فعالياتها في يومها الثاني مساء أمس الجمعة في المركز الثقافي الملكي بعمان.

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وعرضت ضمن الفعاليات على المسرح الرئيس بالمركز، المسرحية الموسيقة "يا طالعين الجبل" إخراج عبد السلام قبيلات عن نص الروائية كفى الزعبي "عد إلى البيت يا خليل"، والتي سلطت الضوء على ما يجرى في قطاع غزة من قتل وتهجير تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي.



وتلا ذلك فقرات لمعزوفات موسيقية في صالة المركز قدمها الفنانان همام سعيد على آلة القانون وليث سليمان على آلة الناي، نهلت من الموروث الغنائي الشعبي والوطني الأردني.



واختتمت فعاليات اليوم الثاني من أمسيات رمضان بحفل موسيقي غنائي لفرقة "دقات للفنون الموسيقية والأدائية" القادمة من مدينة إربد والمكونة من 10 عازفين، وكورال غنائي يتكون من 11 شابا وشابة، بقيادة مؤسس الفرقة ورئيسها جوهر الدغيمات.



وقدمت الفرقة مقطوعات غنائية جماعية ومنفردة استهلتها بأغان من الموروث الغنائي الأردني ومنها "جدلي يا أم الجدايل"، و"هيه يا أم الشامة" و"يا عنيد يا يابا" وغيرها لتنتقل بعد ذلك الى أغنية من كلاسيكيات الغناء العربي "غنيلي شوي شوي".



وتعود الفرقة في حفلها الى الموروث الى الأغاني الأردنية لتقدم وصلات من أغاني الفنان الراحل فارس عوض ومنها؛ "عمان يا دار المعزة والفخر" و"لولا الأمر لله" و"يا بو خديد منقرش" وغيرها، لتنقل بعد ذلك الى وصلات من الموروث الغنائي في بلاد الشام ومنها "ليموني ع الليمون" و"على دلعونا" و"على العقيد اجتمعنا" وغيرها.



واختتمت الفرقة فقراتها الموسيقية بمقطوعة "على حسب وداب قلبي" للفنان العربي عبد الحليم حافظ قاد أنغامها الموسيقية أصغر أعضاء الفرقة الموسيقية "سنا" الشاب الواعد غازي خريس على آلة الإيقاع الشرقي (الطبلة).



وقال مؤسس الفرقة ورئيسها الدغيمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الفرقة ما زلت في طور التأسيس، مشيرا الى أنها انطلقت بجهد وتمويل شخصي منه في مدينة اربد قبل نحو ثلاثة أشهر ومشاركتها في الأمسيات الرمضانية يعد أول حفل موسيقي لها.



وبين الدغيمات أن معظم الفرقة من أعضاء نادي الفنانين في اربد وأنها تهدف الى رعاية المواهب في محافظات الشمال، ورفع مستوى الذائقة في المجتمع من خلال تقديم الفن الجميل المتكئ على الموروث الأردني وبلاد الشام وكلاسيكيات الموسيقا العربية ولتسهم في المشروعات الفنية ضمن الفعاليات التي تقام محليا وعربيا ودوليا.



وقدم شكره لوزارة الثقافة على دعمها لمشاركة الفرقة ضمن فعاليات (رمضانيات) في عمان، معربا عن أمله بأن تولي الوزارة مشروع الفرقة أهمية ودعما متواصلا، لا سيما أنها تضم بين عازفيها من ذوي الاعاقات وهو ما تتبناه في نهجها من ضم هذه الفئة من الموهوبين فنيا.



ويصاحب الأمسيات الرمضانية التي تقام أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع خلال شهر رمضان الفضيل في المركز، جناح لعرض الكتب التي صدرت عن وزارة الثقافة وكتب مشروع مكتبة الأسرة .