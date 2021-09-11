انتهاء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية اليوم

الوكيل الإخباري– أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ينتهي في تمام الساعة ١٢ مساء اليوم السبت.



وأوضحت أن عملية التقديم إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo



وستقوم الوزارة بإعلان أسماء الطلبة المرشحين لهذه المنح بعد إعلان قائمة القبول الموحد، حيث سيتم استثناء أي طالب يتم ترشيحه للقبول في التخصص نفسه في إحدى الجامعات الأردنية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.

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