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الأحد، 05-03-2023 09:09 ص

انتهاء تقديم طلبات المنافسة على البرنامج العادي في الجامعات اليوم

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الوكيل الإخباري - تنتهي اليوم الأحد فترة تقديم طلبات المنافسة على المقاعد الشاغرة في البرنامج العادي في بعض الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية  2023.

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وكانت وحدة تنسيق القبول الموحد أعلنت في وقت سابق عن تقديم طلبات المنافسة للمرة الأخيرة، في الجامعات التالية ( جامعة مؤتة، جامعة آل البيت، جامعة البلقاء التطبيقية كليات : عجلون ، الأميرة رحمة ، الشوبك، العقبة، أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني /الموقر، جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الأردنية/فرع العقبة).


وأكدت أنه على الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد الشاغرة الدخول إلى  الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد باستخدام الرابط التالي www.admhec.gov.jo  ، وباستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذي استخدمها الطالب عند تقديم طلب القبول الموحد لأول مرة.


الجدير بالذكر أن عملية تقديم  الطلبات بدأت مساء الخميس الماضي وتستمر حتى الساعة (3) عصر اليوم الأحد.


 




 

 


 

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