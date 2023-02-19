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الأحد، 19-02-2023 07:33 ص

بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات

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الوكيل الإخباري - تبدأ اليوم الاحد تقديم طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لخريجي الدورة التكميلية 2023 لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي".اضافة اعلان


وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والتعليم العالي، اعتباراً من اليوم بدء  "عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للطلبة الذين لم يقبلوا في أي خيار من خياراتهم في طلب الالتحاق (طلبة إساءة الاختيار) أو الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول، ويرغبون بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، وحتى الساعة (12) مساء يوم الثلاثاء الموافق 21-2-2023".

وستتم العملية من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، وباستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذي استخدمهما الطالب عند تقديم طلب القبول لأول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2023، على ما ذكر البيان.


 




 

 


 

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